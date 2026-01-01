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Poster of Shapoklyak
7.4
Kinoafisha Films Shapoklyak
7.4

Shapoklyak

, 1974
Shapoklyak
USSR / Animation / 18+
Poster of Shapoklyak
7.4

Cast

Vasily Livanov
Vasily Livanov
Gena
Klara Rumyanova
Klara Rumyanova
Cheburashka
Vladimir Ferapontov
Gena
Irina Mazing
Shapoklyak
Director Roman Kachanov
Writer Eduard Uspenskiy, Roman Kachanov
Composer Vladimir Shainsky
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1974
World premiere 10 November 1974
Release date
6 June 1975 Russia 6+
2 May 1978 Germany
10 October 1975 USA
10 November 1974 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Shapoklyak, Shapoklyak - The Gibus, Шапокляк, Isokomero, Ketaleen muori, Shapp & Klack, Skrybėliuotė, 03. Шапокляк

Cartoon rating

7.4
Rate 10 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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