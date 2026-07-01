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Poster of Her Private Hell
4.7
Her Private Hell - Trailer 2
Kinoafisha Films Her Private Hell
4.7

Her Private Hell

, 2026
Her Private Hell
Denmark / Drama, Horror, Thriller
Tickets Trailers
Going 5
Not going 3
Tickets
Poster of Her Private Hell
4.7
Tickets
Going 5
Not going 3
Her Private Hell - Trailer 2
Her Private Hell  Trailer 2

Synopsis

An edgy, hypnotic and unhinged thriller based on an original story that promises "lots of glitter, sex, and violence."

Cast

Charles Melton
Charles Melton
Private K
Sophie Thatcher
Sophie Thatcher
Elle
Dougray Scott
Dougray Scott
Johnny Thunders
Kristine Froseth
Kristine Froseth
Hunter
Havana Rose Liu
Havana Rose Liu
Dominique
Diego Calva
Diego Calva
Nico
Shioli Kutsuna
Shioli Kutsuna
Parker Sawyers
Parker Sawyers
Terry
Hidetoshi Nishijima
Hidetoshi Nishijima
Lola Corfixen
Lola Corfixen
Boy Ewald
Boy Ewald
Mark Gosse
Mark Gosse
Haskell
Director Nicolas Winding Refn
Writer Nicolas Winding Refn, Esti Giordani
Composer Pino Donaggio
Cast and Crew

Film details

Country Denmark
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2026
World premiere 23 July 2026
Release date
23 July 2026 Russia Экспонента
23 July 2026 Croatia ab 15
30 July 2026 Kazakhstan 18+
30 July 2026 Kyrgyzstan 18+
24 July 2026 Poland
24 July 2026 Romania
3 September 2026 Serbia o.A.
30 July 2026 UAE 18TC
Production Neon, byNWR
Also known as
Her Private Hell, Su propio infierno, Jej piekło, Son enfer secret, Её личный ад

Film rating

4.7
Rate 10 votes
4 IMDb

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Karo 11 Oktyabr
19:30 from 990 ₽
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Karo 11 Oktyabr
Arbatskaya
2D, SUB
19:30 from 990 ₽
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