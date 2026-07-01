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4.7
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Her Private Hell
4.7
Her Private Hell
, 2026
Her Private Hell
Denmark / Drama, Horror, Thriller
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5
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4.7
Tickets
Going
5
Not going
3
Her Private Hell
Trailer 2
Trailer 2
Synopsis
An edgy, hypnotic and unhinged thriller based on an original story that promises "lots of glitter, sex, and violence."
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Cast
Charles Melton
Private K
Sophie Thatcher
Elle
Dougray Scott
Johnny Thunders
Kristine Froseth
Hunter
Havana Rose Liu
Dominique
Diego Calva
Nico
Shioli Kutsuna
Parker Sawyers
Terry
Hidetoshi Nishijima
Lola Corfixen
Boy Ewald
Mark Gosse
Haskell
Director
Nicolas Winding Refn
Writer
Nicolas Winding Refn
,
Esti Giordani
Composer
Pino Donaggio
Cast and Crew
Film details
Country
Denmark
Runtime
1 hour 49 minutes
Production year
2026
World premiere
23 July 2026
Release date
23 July 2026
Russia
Экспонента
23 July 2026
Croatia
ab 15
30 July 2026
Kazakhstan
18+
30 July 2026
Kyrgyzstan
18+
24 July 2026
Poland
24 July 2026
Romania
3 September 2026
Serbia
o.A.
30 July 2026
UAE
18TC
Production
Neon, byNWR
Also known as
Her Private Hell, Su propio infierno, Jej piekło, Son enfer secret, Её личный ад
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Film rating
4.7
Rate
10
votes
4
IMDb
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Showtimes
Showtimes and Tickets
Karo 11 Oktyabr
19:30
from 990 ₽
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20:50
from 400 ₽
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