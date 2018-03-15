Cast
Cast and Crew
Writer
Kathy Greenberg, Ben Zazove, Andy Riley, Kevin Cecil, Emily Cook
Composer
Chris Bacon
Animated film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2018
Online premiere
22 March 2018
World premiere
15 March 2018
Release date
|15 March 2018
|Russia
| Централ Партнершип Paramount
|6+
|15 March 2018
|Armenia
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|15 March 2018
|Australia
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|15 March 2018
|Azerbaijan
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|15 March 2018
|Belarus
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|31 May 2018
|Brazil
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|20 July 2018
|China
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|3 May 2018
|Denmark
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|15 March 2018
|Estonia
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|11 April 2018
|France
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|15 March 2018
|Georgia
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|10 May 2018
|Germany
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|4 May 2018
|Great Britain
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|22 March 2018
|Greece
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|29 March 2018
|Hong Kong
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|23 March 2018
|India
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|12 April 2018
|Italy
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|15 March 2018
|Kazakhstan
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|15 March 2018
|Kyrgyzstan
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|15 March 2018
|Latvia
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|15 March 2018
|Lithuania
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|15 March 2018
|Moldova
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|18 April 2018
|Netherlands
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|29 March 2018
|Slovakia
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|11 May 2018
|Spain
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|20 April 2018
|Sweden
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|15 March 2018
|Tajikistan
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|15 March 2018
|Turkmenistan
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|23 March 2018
|USA
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|15 March 2018
|Ukraine
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|15 March 2018
|Uzbekistan
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|23 March 2018
|Viet Nam
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MPAA
PG
Budget
$59,000,000
Worldwide Gross
$90,497,778
Production
Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Rocket Pictures
Also known as
Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Sherlock Gnomes, Gnomeo y Julieta 2: Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Mestarietsivä Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Mesterdetektiven Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Olamam ha'soddy shel gamadei ha'ginna, Gnomeo & Juliet 2: Sherlock Gnomes: Thám Tử Siêu Quậy, Gnomeo & Juliet 2: Sherlock Koumes, Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes, Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali, Gnomeo va Juliet 2: Sherlok Gnoms, Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim, Mästerdetektiven Sherlock Gnomes, Šerlokas Gnomsas, Sevimli Cüceler 2: Cüce Dedektif Şerlok, Σέρλοκ Ζουμπόμς, Гномео и Джульетта 2: Шерлок Гномс, Гномео і Джульєтта 2: Шерлок Гномс, 名探偵シャーロック・ノームズ, 糯爾摩斯, Šerloks Rūķis, 셜록놈즈