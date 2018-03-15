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Poster of Sherlock Gnomes
5.7
Sherlock Gnomes - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Sherlock Gnomes
5.7

Sherlock Gnomes

, 2018
Sherlock Gnomes
USA, Great Britain / Animation / 18+
Trailers
Poster of Sherlock Gnomes
5.7
Sherlock Gnomes - Dubbed trailer 2
Sherlock Gnomes  Dubbed trailer 2

Synopsis

Garden gnomes, Gnomeo & Juliet, recruit renown detective, Sherlock Gnomes, to investigate the mysterious disappearance of other garden ornaments.

Cast

Johnny Depp
Johnny Depp
Sherlock Gnomes
James McAvoy
James McAvoy
Gnomeo
Emily Blunt
Emily Blunt
Juliet
Maggie Smith
Maggie Smith
Michael Caine
Michael Caine
Lord Redbrick
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Ashley Jensen
Ashley Jensen
Matt Lucas
Matt Lucas
Stephen Merchant
Stephen Merchant
Mary J. Blige
Mary J. Blige
Irene
Kelly Asbury
Kelly Asbury
Goons
Julio Bonet
Mankini
Director John Stevenson
Writer Kathy Greenberg, Ben Zazove, Andy Riley, Kevin Cecil, Emily Cook
Composer Chris Bacon
Cast and Crew

Animated film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2018
Online premiere 22 March 2018
World premiere 15 March 2018
Release date
15 March 2018 Russia Централ Партнершип Paramount 6+
15 March 2018 Armenia
15 March 2018 Australia
15 March 2018 Azerbaijan
15 March 2018 Belarus
31 May 2018 Brazil
20 July 2018 China
3 May 2018 Denmark
15 March 2018 Estonia
11 April 2018 France
15 March 2018 Georgia
10 May 2018 Germany
4 May 2018 Great Britain
22 March 2018 Greece
29 March 2018 Hong Kong
23 March 2018 India
12 April 2018 Italy
15 March 2018 Kazakhstan
15 March 2018 Kyrgyzstan
15 March 2018 Latvia
15 March 2018 Lithuania
15 March 2018 Moldova
18 April 2018 Netherlands
29 March 2018 Slovakia
11 May 2018 Spain
20 April 2018 Sweden
15 March 2018 Tajikistan
15 March 2018 Turkmenistan
23 March 2018 USA
15 March 2018 Ukraine
15 March 2018 Uzbekistan
23 March 2018 Viet Nam
MPAA PG
Budget $59,000,000
Worldwide Gross $90,497,778
Production Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Rocket Pictures
Also known as
Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Sherlock Gnomes, Gnomeo y Julieta 2: Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Mestarietsivä Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Mesterdetektiven Sherlock Gnomes, Gnomeo & Juliet 2: Olamam ha'soddy shel gamadei ha'ginna, Gnomeo & Juliet 2: Sherlock Gnomes: Thám Tử Siêu Quậy, Gnomeo & Juliet 2: Sherlock Koumes, Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes, Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali, Gnomeo va Juliet 2: Sherlok Gnoms, Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim, Mästerdetektiven Sherlock Gnomes, Šerlokas Gnomsas, Sevimli Cüceler 2: Cüce Dedektif Şerlok, Σέρλοκ Ζουμπόμς, Гномео и Джульетта 2: Шерлок Гномс, Гномео і Джульєтта 2: Шерлок Гномс, 名探偵シャーロック・ノームズ, 糯爾摩斯, Šerloks Rūķis, 셜록놈즈

Cartoon rating

5.7
Rate 10 votes
5.3 IMDb
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Best Animated Films 
Updated 21 February 2026

Film Trailers

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Sherlock Gnomes - Dubbed trailer 2
Sherlock Gnomes Dubbed trailer 2
Sherlock Gnomes - Dubbed trailer
Sherlock Gnomes Dubbed trailer
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