Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Alice in Wonderland
Poster of Alice in Wonderland
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Alice in Wonderland

Alice in Wonderland

Alice in Wonderland 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Nineteen-year-old Alice returns to the magical world from her childhood adventure, where she reunites with her old friends and learns of her true destiny: to end the Red Queen's reign of terror.
Alice in Wonderland - trailer in russian
Alice in Wonderland  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2010
World premiere 3 March 2010
Release date
1 June 2010 Russia WDSSPR 0+
1 July 2010 Australia
4 March 2010 Austria
3 March 2010 Bahrain
4 March 2010 Belarus
10 March 2010 Belgium
23 April 2010 Brazil
5 March 2010 Bulgaria
1 June 2010 Canada
26 March 2010 China
5 March 2010 Colombia
4 March 2010 Croatia
4 March 2010 Czechia
5 March 2010 Denmark
3 March 2010 Egypt
5 March 2010 Estonia
12 March 2010 Finland
24 March 2010 France
4 March 2010 Georgia
20 July 2010 Germany
4 June 2010 Great Britain
4 March 2010 Greece
4 March 2010 Hong Kong
4 March 2010 Hungary
12 March 2010 India
4 March 2010 Indonesia
5 March 2010 Ireland
18 March 2010 Israel
3 March 2010 Italy
17 April 2010 Japan
4 March 2010 Kazakhstan
4 March 2010 Kuwait
4 March 2010 Lebanon
5 March 2010 Lithuania
4 March 2010 Malaysia
5 March 2010 Mexico
5 March 2010 Netherlands
1 July 2010 New Zealand
5 March 2010 Norway
5 March 2010 Panama
4 March 2010 Peru
5 March 2010 Poland
4 March 2010 Portugal
5 March 2010 Romania
4 March 2010 Singapore
11 March 2010 Slovakia
4 March 2010 South Korea
16 April 2010 Spain
3 March 2010 Sweden
17 March 2010 Switzerland
4 March 2010 Syrian Arab Republic
5 March 2010 Taiwan
5 March 2010 Turkey
5 March 2010 USA
11 March 2010 Ukraine
5 March 2010 Uruguay
12 March 2010 Viet Nam
MPAA PG
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $1,025,468,216
Production Walt Disney Pictures, Roth Films, Team Todd
Also known as
Alice in Wonderland, Alicia regresa al país de las maravillas, Alicia en el país de las maravillas, Alice au pays des merveilles, Alice no País das Maravilhas, Алиса в Стране чудес, 魔境夢遊, Alenka se vrací do říše divů, Alica sa vracia do Krajiny zázrakov, Alice, Alice ar tir na n-iontas, Alice återvänder till Underlandet, Alice Csodaországban, Alice Csodaországban IMAX 3D, Alice Harikalar Diyarında, Alice i Eventyrland, Alice i Underlandet, Alice im Wunderland, Alice in Wonderland: An IMAX 3D Experience, Alice kehrt ins Wunderland zurück, Alice mo'jizalar mamlakatida, Alice naaseb Imedemaale, Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên, Alice se întoarce în Țara Minunilor, Alice se vraća u zemlju čudesa, Alice se vrne v čudežno deželo, Alice vender tilbake til Eventyrland, Alicja w Krainie Czarów, Alisa grįžta į Stebuklų šalį, Alisa möcüzələr ölkəsində, Alisa saotsrebata kvekanashi, Alise atgriežas Brīnumzemē, Aliza Be Eretz Ha Pla'ot, I Aliki sti hora ton thavmaton, Liisa Ihmemaassa, Η Αλίκη επιστρέφει στη Χώρα των Θαυμάτων, Алиса ғажайыптар елінде, Алиса се завръща в страната на чудесата, Алиса у земљи чуда, Аліса повертається в країну чудес, 이상한 나라의 앨리스, アリス・イン・ワンダーランド
Director
Tim Burton
Tim Burton
Cast
Mia Wasikowska
Mia Wasikowska
Johnny Depp
Johnny Depp
Anne Hathaway
Anne Hathaway
Stephen Fry
Stephen Fry
Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter
Cast and Crew
Similar films for Alice in Wonderland
Alice Through the Looking Glass 7.1
Alice Through the Looking Glass (2016)
Alice in Wonderland 7.4
Alice in Wonderland (1951)
Edward Scissorhands 7.9
Edward Scissorhands (1990)
Land of Good Kids 4.8
Land of Good Kids (2013)
Imaginaerum 6.3
Imaginaerum (2012)
Charlie and the Chocolate Factory 7.3
Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children 7.4
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Corpse Bride 7.7
Corpse Bride (2005)
Dumbo 7.0
Dumbo (2019)
The Witches 5.9
The Witches (2020)
Maleficent 2 7.6
Maleficent 2 (2019)
Sherlock Gnomes 5.7
Sherlock Gnomes (2018)

Film rating

6.9
Rate 118 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1959
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
The Mad Hatter Have I gone mad?
[Alice checks Hatter's temperature]
Alice Kingsley I'm afraid so. You're entirely bonkers. But I'll tell you a secret. All the best people are.
Film Trailers All trailers
Alice in Wonderland - trailer in russian
Alice in Wonderland Trailer in russian
Alice in Wonderland - russian fragment "чеширский кот"
Alice in Wonderland Russian fragment "чеширский кот"
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Alice in Wonderland
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more