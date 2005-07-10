Poster of Charlie and the Chocolate Factory
7.3
Charlie and the Chocolate Factory - trailer
Kinoafisha Films Charlie and the Chocolate Factory
7.3

Charlie and the Chocolate Factory

, 2005
Charlie and the Chocolate Factory
USA / Adventure, Fairy Tale, Comedy, Family / 18+
Poster of Charlie and the Chocolate Factory
7.3
Charlie and the Chocolate Factory - trailer
Charlie and the Chocolate Factory  trailer

Cast

Freddie Highmore
Freddie Highmore
Johnny Depp
Johnny Depp
Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter
James Fox
James Fox
David Kelly
Christopher Lee
Christopher Lee
Director Tim Burton
Writer John August, Roald Dahl
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2005
World premiere 10 July 2005
Release date
25 August 2005 Russia КароПрокат 12+
4 August 2005 Argentina
1 September 2005 Australia
11 August 2005 Austria
25 August 2005 Belarus
13 July 2005 Belgium
22 July 2005 Brazil
26 August 2005 Bulgaria
15 July 2005 Canada
18 August 2005 Czechia
23 September 2005 Denmark
31 August 2005 Egypt
12 August 2005 Estonia
16 September 2005 Finland
13 July 2005 France
11 August 2005 Germany
29 July 2005 Great Britain
13 October 2005 Greece
11 August 2005 Hong Kong
18 August 2005 Hungary
9 September 2005 Iceland
29 July 2005 Ireland
21 July 2005 Israel
23 September 2005 Italy
10 September 2005 Japan
26 August 2005 Kazakhstan
24 August 2005 Kuwait
2 September 2005 Lithuania
29 July 2005 Mexico
20 July 2005 Netherlands
22 July 2005 Panama
27 July 2005 Peru
3 August 2005 Philippines
9 September 2005 Poland
11 August 2005 Portugal
5 August 2005 Romania
4 August 2005 Singapore
18 August 2005 Slovakia
22 July 2005 South Africa
16 September 2005 South Korea
12 August 2005 Spain
16 September 2005 Sweden
23 September 2005 Switzerland
5 August 2005 Taiwan
12 August 2005 Turkey
10 August 2005 UAE
15 July 2005 USA
25 August 2005 Ukraine
15 July 2005 Viet Nam
MPAA PG
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $474,968,763
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, The Zanuck Company
Also known as
Charlie and the Chocolate Factory, Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie und die Schokoladenfabrik, Kalle och chokladfabriken, Чарли и шоколадная фабрика, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Cabbage, Carli in tovarna cokolade, Çarli və şokolad fabriki, Čārlijs un šokolādes fabrika, Čarlis ir šokolado fabrikas, Chârî to ChokorêtoKoujou, Charli va shokolad fabrikasi, Charlie & the Chocolate Factory, Charlie a továreň na čokoládu, Charlie and the Chocolate Factory: The IMAX Experience, Charlie aur Chocolcate Ka Kaarakhaana, Charlie dan Pabrik Cokelat Ajaib, Charlie e a Fábrica de Chocolate, Charlie és a csokigyár, Charlie et la chocolaterie, Charlie i fabryka czekolady, Charlie i la fàbrica de xocolata, Charlie i tvornica čokolade, Charlie ja šokolaadivabrik, Charlie og chokoladefabrikken, Charlie og sjokoladefabrikken, Charlie și fabrica de ciocolată, Charlie va Karkhane-ye Shokolat Sazi, Charlie Và Nhà Máy Sô-cô-la, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Jali ja suklaatehdas, Karlík a továrna na čokoládu, La fabbrica di cioccolato, Sjakie en de Chocoladefabriek, Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, Чaрли и шоколадовата фабрика, Чарли және шоколад фабрикасы, Чарли и фабрика чоколаде, Чарлі та шоколадна фабрика, चार्ली और चॉकलेट का कारखाना, 찰리와 초콜릿 공장, チャーリーとチョコレート工場, 巧克力冒險工廠, 朱古力獎門人, 查理和巧克力工厂

7.3
Rate 64 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1419 In the Adventure genre  315 In the Fairy Tale genre  51 In the Comedy genre  327 In the Family genre  150 In films of USA  865 In films of 2005  22

Charlie and the Chocolate Factory - trailer
Charlie and the Chocolate Factory Trailer
Quotes

Willy Wonka Do you like my meadow? Try some of my grass! Please have a blade, please do, it's so delectable and so darn good looking!
Charlie Bucket You can eat the grass?
Willy Wonka Of course you can! Everything in this room is eatable, even *I'm* eatable! But that is called "cannibalism," my dear children, and is in fact frowned upon in most societies.
