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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Что смотреть в кино в декабре?
Что смотреть в кино в декабре?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря!
Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия
2021, США
7.0
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик
2021, США
5.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
8.0
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.0
Дом Gucci
криминал, драма, триллер
2021, США
8.0
Спенсер
драма, исторический
2021, Великобритания / Германия / Чили
7.0
Большой красный пес Клиффорд
анимация, семейный
2021, США
8.0
Елки 8
комедия
2021, Россия
4.0
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