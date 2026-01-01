Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Ванда/Вижн
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Награды и номинации «Ванда/Вижн»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Победитель
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited or Anthology Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period and/or Character Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Лучшее шоу
Победитель
Лучший герой
Номинант
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