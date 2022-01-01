«Квест Вижна» – это супергеройский сериал киновселенной «Марвел» о приключениях разумного робота-андроида из команды Мстителей. Сюжет основывается на одной из линий комикса Джона Бирна «Мстители Западного побережья». Вижн погибает в разгар жестокой битвы с Таносом, однако Алая Ведьма находит его останки. Вскоре выжившие друзья по команде устраняют его неполадки и вновь запускают робота. Однако из-за такой «перезагрузки» герой лишается воспоминаний. Теперь он должен выяснить, что произошло на самом деле.