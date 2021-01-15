Меню
Ванда/Вижн 2021, 1 сезон

WandaVision
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ванда/Вижн»

В 1 сезоне сериала «Ванда/Вижн» действие разворачивается сразу же после событий завершающей части «Мстителей». Героям удалось победить Таноса и вернуть оставшуюся часть вселенной обратно. Ванда также смогла вновь обрести своего любимого Вижна, который трагически погиб при первой схватке с галактическим злодеем. Пара решает переехать из шумного Нью-Йорка в небольшую американскую провинцию и создать собственную семью. Первое время их совместная жизнь выглядит как сказка, однако в какой-то момент Ванда и Вижн начинают замечать, что с ними происходит нечто странное.

7.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Ванда/Вижн» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 января 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 января 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 января 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 марта 2021
