В 1 сезоне сериала «Ванда/Вижн» действие разворачивается сразу же после событий завершающей части «Мстителей». Героям удалось победить Таноса и вернуть оставшуюся часть вселенной обратно. Ванда также смогла вновь обрести своего любимого Вижна, который трагически погиб при первой схватке с галактическим злодеем. Пара решает переехать из шумного Нью-Йорка в небольшую американскую провинцию и создать собственную семью. Первое время их совместная жизнь выглядит как сказка, однако в какой-то момент Ванда и Вижн начинают замечать, что с ними происходит нечто странное.