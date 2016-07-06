В 1 сезоне 8 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Чжун Ен признается Но Ыль в любви и знакомит ее с мамой, однако девушка не верит в искренность его чувств. Позже актер снова встречает Хен У и понимает, что он совсем не тот, за кого себя выдает.