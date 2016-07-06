В 1 сезоне 5 серии сериала «Безрассудно влюбленные» съемочная группа решает сменить оператора для документального фильма о самоубийствах. Чжун Ен отказывается сниматься с другим человеком, а Но Ыль признается Хен У в своих чувствах.
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