В 1 сезоне 5 серии сериала «Безрассудно влюбленные» съемочная группа решает сменить оператора для документального фильма о самоубийствах. Чжун Ен отказывается сниматься с другим человеком, а Но Ыль признается Хен У в своих чувствах.