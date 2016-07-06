В 1 сезоне 12 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Чжун Ен решает отыскать настоящего убийцу отца девушки и добиться справедливого приговора. Чжи Тэ пропускает собственную помолвку и рассказывает Но Ыль, что он притворялся Хен У.
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