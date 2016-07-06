В 1 сезоне 17 серии сериала «Безрассудно влюбленные» политик Юн Сон Хо злится на прокурора за сорванную помолвку дочери. Чон Ын рассказывает отцу о романе с известным актером, а Ен Ок пытается помочь Но Ыль наладить отношения с Чжун Еном.