В 1 сезоне 17 серии сериала «Безрассудно влюбленные» политик Юн Сон Хо злится на прокурора за сорванную помолвку дочери. Чон Ын рассказывает отцу о романе с известным актером, а Ен Ок пытается помочь Но Ыль наладить отношения с Чжун Еном.
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