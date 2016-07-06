В 1 сезоне 19 серии сериала «Безрассудно влюбленные» команда Чжун Ена узнает о смертельном заболевании актера. Но Ыль передает запись с признанием Чон Ын прокурору Чхве Хен Чжуну, а Чжи Тэ восстанавливается в больнице после аварии.
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