В 1 сезоне 10 серии сериала «Безрассудно влюбленные» после ссоры с матерью по телефону Чжун Ен решает не участвовать в церемонии награждения. Но Ыль вспоминает о годовщине смерти отца и пытается отомстить продажному прокурору Чхве Хен Чжуну.
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