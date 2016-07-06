В 1 сезоне 10 серии сериала «Безрассудно влюбленные» после ссоры с матерью по телефону Чжун Ен решает не участвовать в церемонии награждения. Но Ыль вспоминает о годовщине смерти отца и пытается отомстить продажному прокурору Чхве Хен Чжуну.