В 1 сезоне 20 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Чжун Ен начинает забывать близких и путается в воспоминаниях. Прокурор Чхве признается в полицейском участке в ложном обвинении, а в интернете появляется скандальное видео с помолвки Чон Ын.