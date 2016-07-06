В 1 сезоне 20 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Чжун Ен начинает забывать близких и путается в воспоминаниях. Прокурор Чхве признается в полицейском участке в ложном обвинении, а в интернете появляется скандальное видео с помолвки Чон Ын.
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