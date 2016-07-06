В 1 сезоне 11 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Чжи Тэ просит отца-прокурора не предъявлять обвинений Но Ыль после наезда фургона. Чжун Ен наконец-то рассказывает матери, почему решил бросить учебу на юридическом факультете.
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