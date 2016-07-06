В 1 сезоне 13 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Но Ыль не может понять, почему Чжун Ен внезапно расстался с ней. Актер продолжает ухаживать за Чон Ын, а Чжи Тэ узнает, что его должность директора за сорванную помолвку займет бывшая невеста.
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