В 1 сезоне 13 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Но Ыль не может понять, почему Чжун Ен внезапно расстался с ней. Актер продолжает ухаживать за Чон Ын, а Чжи Тэ узнает, что его должность директора за сорванную помолвку займет бывшая невеста.