В 1 сезоне 2 серии сериала «Безрассудно влюбленные» показаны события 2006 года, когда герои учились в старших классах. Чжун Ен выясняет, почему его матери пришлось воспитывать его одной, а Но Ыль становится свидетелем ужасной аварии.
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