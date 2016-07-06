В 1 сезоне 2 серии сериала «Безрассудно влюбленные» показаны события 2006 года, когда герои учились в старших классах. Чжун Ен выясняет, почему его матери пришлось воспитывать его одной, а Но Ыль становится свидетелем ужасной аварии.