В 1 сезоне 16 серии сериала «Безрассудно влюбленные» лечащий врач Чжун Ена сообщает пациенту, что о его состоянии спрашивала Но Ыль. Девушка пытается вернуться в съемочную группу, а Чжи Тэ просит сводного брата оставить место ему.