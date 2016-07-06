В 1 сезоне 16 серии сериала «Безрассудно влюбленные» лечащий врач Чжун Ена сообщает пациенту, что о его состоянии спрашивала Но Ыль. Девушка пытается вернуться в съемочную группу, а Чжи Тэ просит сводного брата оставить место ему.
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