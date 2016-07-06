В 1 сезоне 15 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Но Ыль пытается жить дальше после расставания с Чжун Еном, однако узнает о его болезни. Девушка держит обещание не видеться с Чжи Тэ, а Чон Ын начинает влюбляться в харизматичного актера.