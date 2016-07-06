В 1 сезоне 14 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Чон Ын пытается отвергнуть ухаживания и подарки актера, но через некоторое время меняет решение. Мать Чжи Тэ вручает Но Ыль крупную сумму денег, чтобы девушка держалась подальше от сына.