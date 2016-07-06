В 1 сезоне 18 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Чжун Ену удается записать признание Чон Ын в аварии со смертью пешехода и сокрытием с места преступления. Состояние здоровья актера ухудшается с каждым днем, а Но Чжик решает расстаться с Ха Ру.