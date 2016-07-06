В 1 сезоне 6 серии сериала «Безрассудно влюбленные» после признания актера на концерте Чжун Ен и Но Ыль попадают в громкие заголовки желтой прессы. Гук Ен повсюду безуспешно ищет звезду, однако и сама девушка не в курсе его местонахождения.
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