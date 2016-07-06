В 1 сезоне 4 серии сериала «Безрассудно влюбленные» Но Ыль приезжает к Чжун Ену, чтобы обсудить документальный фильм о самоубийствах, но актер снова меняет решение. Чжи Тэ начинает встречаться с Чон Ын, хотя не испытывает к ней никаких чувств.
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