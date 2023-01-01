Во 2 сезоне 8 серии сериала «Твин Пикс» следствие арестовывает очередного подозреваемого в деле об убийстве Лоры. Джеймс и Донна отправляются к Палмерам, чтобы попрощаться с Мэдди перед ее отъездом. Однорукий совершает побег из-под стражи.
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