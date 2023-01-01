Во 2 сезоне 10 серии сериала «Твин Пикс» громкое дело раскрыто. Купер готовится покинуть провинцию, но предварительно заходит попрощаться к Одри. Вернувшийся из отпуска Джакоби советует Эду отправить впавшую в детство Надин в школу.
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