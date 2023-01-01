Во 2 сезоне 2 серии сериала «Твин Пикс» расследование Альберта проливает свет на детали убийства. Выясняется, что ни Жак Рено, ни Лео непричастны к преступлению. Таким образом, Купер и Труман вынуждены начинать с чистого листа.
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