Во 2 сезоне 1 серии сериала «Твин Пикс» лежащего на полу Купера вновь навещает дух. Великан дает ряд ценных подсказок, которые помогают агенту возобновить расследование. Ложь Бобби приводит к тому, что Джеймс попадает в тюрьму за наркотики.
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