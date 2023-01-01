Во 2 сезоне 15 серии сериала «Твин Пикс» ситуация с Лео приводит Бобби и Шелли на допрос в полицию. Чтобы вернуть Бена в сознание, Одри и ее друзья организуют настоящее представление. В руках у Уинздома Эрла оказывается местный житель.
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