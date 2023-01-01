Во 2 сезоне 13 серии сериала «Твин Пикс» таинственное возвращение майора Бриггса вызывает не меньше вопросов, чем его недавнее исчезновение. Бен продолжает терять связь с реальным миром, а Надин спасает мужа от преступника.
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