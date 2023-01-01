Во 2 сезоне 4 серии сериала «Твин Пикс» похищение Одри оборачивается для Купера неожиданным предательством. Параллельно стражи правопорядка устанавливают личность убийцы Рено, а Донна и Мэдди пытаются заполучить дневник Лоры.
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