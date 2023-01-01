Во 2 сезоне 20 серии сериала «Твин Пикс» девушки узнают, кто именно присылал им странные послания. Их жизнь оказывается в смертельной опасности. Уинздом Эрл продолжает сотрудничать с Лео, а Уилер собирается покинуть провинциальный город.
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