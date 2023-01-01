Во 2 сезоне 3 серии сериала «Твин Пикс» в руках подельников Рено оказывается дочь Бена Хорна. Между тем в больнице кто-то нападает на Ронетт. Дейл уверен, что покушение совершено убийцей Лоры. Джеймс и Мэдди обеспокоены переменами в характере Донны.
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