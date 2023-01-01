Во 2 сезоне 18 серии сериала «Твин Пикс» удручающая обстановка в провинции вынуждает вмешаться вышестоящее руководство. Гордон Коул восстанавливает Купа в статусе агента, а также раскрывает новые детали о прошлом Уинздома Эрла.
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