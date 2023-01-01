Во 2 сезоне 22 серии сериала «Твин Пикс» в руках Эрла оказывается Энни. Чтобы спасти возлюбленную, Куп отправляется в лес, где обнаруживает портал в Вигвам. Ему открывается правда о том, что творится в этих краях на самом деле.
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