В 6 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира» вернувшийся в Мистик-Фоллс Стефан озадачен изменившимся поведением Елены, а тем временем Дэймон и Бонни подозревают, что они не одни. Джереми узнает о потенциальной угрозе жизни сестры.
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