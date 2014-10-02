В 6 сезоне 3 серии сериала «Дневники вампира» вернувшийся в Мистик-Фоллс Стефан озадачен изменившимся поведением Елены, а тем временем Дэймон и Бонни подозревают, что они не одни. Джереми узнает о потенциальной угрозе жизни сестры.