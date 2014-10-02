В 6 сезоне 7 серии сериала «Дневники вампира» Джо делится с Алариком своим трагичным прошлым, а Елена вынуждена столкнуться с проблемами лицом к лицу. Кэролайн пытается спасти маму, когда та случайно оказывается втянута в чужой конфликт.
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