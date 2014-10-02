В 6 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» оставшиеся один на один Дэймон и Бонни постоянно ругаются, пытаясь выяснить, где они. Не в состоянии самостоятельно справиться с утратой, Елена ищет поддержки у Аларика.