В 6 сезоне 2 серии сериала «Дневники вампира» оставшиеся один на один Дэймон и Бонни постоянно ругаются, пытаясь выяснить, где они. Не в состоянии самостоятельно справиться с утратой, Елена ищет поддержки у Аларика.
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