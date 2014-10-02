В 6 сезоне 9 серии сериала «Дневники вампира» Елена удивлена реакцией Джереми на новости о возможном возвращении Бонни. Поначалу готовая помочь с этим Лив оказывается перед сложным выбором из-за неожиданного стечения обстоятельств.
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