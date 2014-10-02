В 6 сезоне 18 серии сериала «Дневники вампира» Джо, Дэймон и Елена вынуждены справляться с последствиями кровавого марафона Стефана и Кэролайн. Узнав о беременности Джо, Гилберт пересматривает свои взгляды на жизнь вампира.