В 6 сезоне 18 серии сериала «Дневники вампира» Джо, Дэймон и Елена вынуждены справляться с последствиями кровавого марафона Стефана и Кэролайн. Узнав о беременности Джо, Гилберт пересматривает свои взгляды на жизнь вампира.
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