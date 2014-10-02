В 6 сезоне 19 серии сериала «Дневники вампира» предавший доверие Бонни Дэймон вынужден столкнуться с последствиями, пока он размышляет об их с Еленой жизни, если бы они не были вампирами. Энзо узнает правду о том, кто его обратил.