В 6 сезоне 19 серии сериала «Дневники вампира» предавший доверие Бонни Дэймон вынужден столкнуться с последствиями, пока он размышляет об их с Еленой жизни, если бы они не были вампирами. Энзо узнает правду о том, кто его обратил.
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