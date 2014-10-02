В 6 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» Кэролайн, Мэтт и Стефан пытаются спасти схваченного Триппом Энзо так, чтобы он не узнал их. Аларик просит Елену разузнать больше о Джо, после того как девушка не поддалась его внушению.
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