В 6 сезоне 6 серии сериала «Дневники вампира» Кэролайн, Мэтт и Стефан пытаются спасти схваченного Триппом Энзо так, чтобы он не узнал их. Аларик просит Елену разузнать больше о Джо, после того как девушка не поддалась его внушению.