В 6 сезоне 11 серии сериала «Дневники вампира», пока Лив и Люк пытаются подготовить Джо к слиянию с Каем, тот учится управлять магией, держа Елену в заложниках. Стефан и Кэролайн едут в Северную Каролину, но у каждого свои мотивы.