В 6 сезоне 11 серии сериала «Дневники вампира», пока Лив и Люк пытаются подготовить Джо к слиянию с Каем, тот учится управлять магией, держа Елену в заложниках. Стефан и Кэролайн едут в Северную Каролину, но у каждого свои мотивы.
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