В 6 сезоне 22 серии сериала «Дневники вампира» попытки ковена Близнецов избавиться от Кая оказываются неудачными: заколов себя, он просыпается вампиром из-за крови Лили. Способ, которым Кай мстит Бонни, может настроить Дэймона против нее.
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