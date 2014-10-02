В 6 сезоне 15 серии сериала «Дневники вампира» Елена озадачена странным поведением Кэролайн после того, как на ее плечи легла подготовка похорон матери. Кай испытывает нетипичные для слияния последствия и обращается к Джо за помощью.
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