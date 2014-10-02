В 6 сезоне 4 серии сериала «Дневники вампира», чтобы найти способ попасть домой, Дэймон должен заново вынести один из худших эпизодов своего прошлого. Аларик пытается помочь Джереми вернуться к привычной жизни.
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