Во 2 сезоне 3 серии сериала «Гостевая книга» рассказывается о мужчине с ОКР из предыдущей части шоу. На этот раз Адам, предположительно вылечившийся от недуга, снимает домик на пляже, где попадает в очередную безумную ситуацию.
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