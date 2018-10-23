Во 2 сезоне 3 серии сериала «Гостевая книга» рассказывается о мужчине с ОКР из предыдущей части шоу. На этот раз Адам, предположительно вылечившийся от недуга, снимает домик на пляже, где попадает в очередную безумную ситуацию.