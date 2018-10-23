Во 2 сезоне 9 серии сериала «Гостевая книга» хозяин пляжного домика Томми преподносит Никки неожиданный сюрприз, тогда как Вивиан и Бодхи берутся за общее дело. В эпизоде появляются некоторые ключевые персонажи из первой части шоу.
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