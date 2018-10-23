Во 2 сезоне 1 серии сериала «Гостевая книга» события переносятся в прибрежный городок Мейбл-Бич, где расположен уютный коттедж Barefeet Retreat. Первыми в него заселяются Тара и Дерек, преодолевающие кризис в семейной жизни.
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